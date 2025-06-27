Итоги первого летнего фестиваля на Фонтанах подвели в Петрозаводске

31 фестивальный день позади, и все, кто выдержал правила участия в летнем мероприятии, получили медали и подарки.

На лесном стадионе к приходу горожан были подготовлены спортивные станции: лабиринты от ориентировщиков проекта О-среда, веревочный парк от настоящих туристов, «острый биатлон» и площадка для карельской игры Кююккя. Кстати, она очень заинтересовала виновников торжества, и они получили первые уроки от руководителя Дирекции спорта Андрея Сандальнева.

Конечно, участников пока значительно меньше, чем зимой, но постоянные уже появились.

«Очень здорово придумано, что в Петрозаводске появился и летний фестиваль. Мы с удовольствием участвовали и хотим, чтобы теперь так было всегда — и зимой, и летом фестивали», — говорили участники.

Горячий чай, уха у костра и возможность активно подвигаться, включившись в программу праздника, сделало летнее воскресенье на «Фонтанах» праздником.Руководитель Дирекции спорта Андрей Сандальнев вручил медали горожанам.





«Начало положено, и мы видим, что есть интерес к такому мероприятию. Значит, будем его совершенствовать, чтобы как можно больше жителей города включилось в активное движение на свежем воздухе, в здоровый образ жизни», — отметил Андрей Сандальнев.

Напомним, летний фестиваль проходил в этом году впервые. В тестовом режиме. Цель — привлечь жителей на трассу в летнее время. Можно было просто гулять и ставить отметки, как зимой. Дистанция составляла 1,7 км от старта. Также были организованы тематические акции в рамках фестиваля. Так, по средам можно было поучиться спортивному ориентированию.

Ранее организаторы фестиваля запустили опрос с целью выбрать талисман на будущий год.