Итоги праймериз «Единой России» утвердили в Карелии

Половина победителей предварительного голосования не состоит в партии и не является действующими главами и депутатами.

В Карелии подвели итоги предварительного голосования «Единой России», по результатам которого партия выдвинет кандидатов на муниципальные выборы в сентябре этого года. Праймериз прошли в 14 районах республики. За право быть выдвинутыми от партии боролись 1408 человек, из них 93 претендента на должности глав поселений и 1 315 — на депутатские мандаты в местных советах. Предварительное голосование проходило онлайн. Проголосовать смогли граждане, зарегистрированные в качестве избирателей в тех округах, где состоятся муниципальные выборы. Чтобы зарегистрироваться в качестве выборщика нужно было обратиться в оргкомитет соответствующего муниципального района. Этой возможностью воспользовались почти 3400 избирателей.

«Среди победителей праймериз больше всего представителей рабочих профессий — 19%. Еще 17% — работники сферы образования, 15% трудятся в социальной сфере, здравоохранении, муниципальных организациях. Есть представители градообразующих предприятий и предпринимательского сообщества, волонтеры, активисты общественных организаций: молодежных, ветеранских. Многие из них сейчас помогают нашим землякам, участвующим в СВО, и их семьям, проводят патриотическую работу, входят в инициативные группы по реализации проектов благоустройства в своих городах и поселках», — рассказал секретарь Карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович.

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко обратила внимание на активность молодежи.

«Среди кандидатов, которые зарегистрировались на предварительное голосование „Единой России“, почти 30% — молодые люди. Мы видим: если дать молодому поколению шанс себя проявить, то молодежь пользуется этой возможностью. И особенно важно, что речь идет о муниципальных выборах. Это значит, что молодые ребята действительно хотят участвовать в жизни своего района, города, поселка. Это не диванные критики, это активные люди, готовые работать, воплощать свои идеи, чтобы делать жизнь на малой родине лучше», — сказала Валентина Пивненко.

Еще одна особенность прошедшего предварительного голосования в том, что высокую активность проявили женщины, 61,5% зарегистрировавшихся кандидатов — это представительницы прекрасного пола. Среди победителей праймериз женщин почти 66%.

«Сегодня многие наши мужчины сражаются за Россию на передовой. Они стали надежным щитом Родины, а наши женщины — надежной опорой страны в тылу. Так было во все времена в нашей истории. А в Карелии, добавлю, женщины всегда были очень активными и в политике, и в общественной жизни, никогда не боялись брать на себя ответственность. Результаты праймериз это еще раз подтверждают», — добавила парламентарий.

Среди победителей праймериз лишь четверть — члены «Единой России», еще столько же сторонники партии, половина — беспартийные.

«Кроме того, 54% не являются действующими депутатами или главами поселений. Среди победителей много новых лиц, которые ранее не пробовали себя в политике. И это еще раз доказывает открытость предварительного голосования „Единой России“. Новички не только принимают участие в праймериз, но и побеждают в конкурентной борьбе. Для партии это означает не только обновление рядов, но и содержательное обновление, ведь люди приходят к нам со свежими идеями, со своими инициативами. В то же время 46% — это действующие депутаты и главы, для которых победа в праймериз стала положительной оценкой их работы избирателями. Они подтвердили, что земляки им доверяют, и это также очень важно», — добавил Элиссан Шандалович.

Предварительное голосование прошло без нарушений. В районные организационные комитеты и в региональный Оргкомитет не поступило ни одной жалобы. Процедура признана состоявшейся, впереди — выдвижение кандидатов для участия в избирательной кампании.