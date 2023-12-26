Итого 2023: покопались в наших кошельках

Китайский мудрец Конфуций никому не желал жить в эпоху перемен, но мы не послушались.

Подходит к концу сложный 2023 год. С экранов телевизоров и мониторов компьютеров мы слышим, что российская экономика справилась со всеми возникшими после начала СВО трудностями и даже уверенно растет.

Им, экономистам, конечно виднее, но у нас то бензин зашкаливает, то цена обычных яиц начинает догонять яйца Фаберже. Так что, подводя свои итоги, проект «Жизнь и кошелек» смотрит и на официальные данные и на те публикации, что вызвали наибольший ваш интерес. Сравним цены и зарплаты…