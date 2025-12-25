Итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников пройдет 11 февраля

Итоговое собеседование по русскому языку пройдет 11 февраля.

Итоговое собеседование направлено на проверку развития речи у школьников — умение выразительно читать текст вслух и пересказывать его с привлечением дополнительной информации, вести монолог на разные темы, принимать участие в диалоге, а также является допуском к государственной итоговой аттестации.

На прохождение тестирования отводится 15-16 минут. Для школьников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность испытания увеличена на 30 минут.

Участник получает «зачёт», если за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов.

Для тех, кто не пройдет собеседование с первого раза или пропустит его по болезни, предусмотрены резервные дни — 11 марта и 20 апреля.