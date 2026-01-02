Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м

Вспоминаем известных людей, с которыми простилась Карелия в 2025 году.

Не перечесть имен всех врачей, ученых, строителей, деятелей культуры и спорта, чьи заслуги уже стали историей нашего края. «Столица на Онего» вспоминает лучших из лучших.

Два Эрнеста — два Эвереста.

Академика Эрнеста Викторовича Ивантера в Карелии будут помнить как одного из первых исследователей-зоологов заповедника «Кивач» и самого «долгого» декана биологического факультета Петрозаводского университета: до 82 лет профессор, доктор биологических наук руководил подготовкой молодых специалистов. Заслуженный деятель науки, член-корреспондент Российской академии наук ушел на 90-м году жизни, оставив после себя 270 научных работ и сотни действующих биологов, экологов.

Весть о смерти Эрнеста Иосифовича Цыпкина — старейшего преподавателя и хранителя традиций иняза — потрясла тысячи его выпускников. За 60 лет работы на кафедре немецкого и французского языков он в буквальном смысле вырастил, воспитал и дал путевку в жизнь всем преподавателям немецкого языка Карелии. Почетный работник высшего профессионального образования России, заслуженный работник образования Карелии Эрнест Цыпкин стоял у истоков создания побратимских связей с немецким городом Нойбранденбургом, выступал переводчиком в составе официальных делегаций, представлял Карелию на международных форумах.

В прошлом году в Карелии простились с известным ученым и педагогом Германом Хрусталевым, заслуженным экологом Александром Ширлиным, проректором ПетрГу Анатолием Лопуха. Также с заслуженными учителями Карелии и России: Ниной Долговой, Людмилой Баркановой, Людмилой Каява. Простились с преподавателем художественной школы Петрозаводска Натальей Суэтовой, преподавателем и руководителем хора Петрозаводского музколледжа им. Раутио Анной Мазановой.

Врач от Бога

Владимира Юровицкого коллеги почитали врачом от Бога, ангелом-хранителем называли пациенты. Врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы имени В. А. Баранова посвятил профессии 40 лет. С 1982 года начинал работу в Кондопожской ЦРБ, затем — в Больнице скорой медицинской помощи. Заслуженный врач России и Карелии Владимир Юровицкий был учеником Анатолия Зильбера — первого заведующего отделением ИТАР. Владимир Львович достойно продолжал и развивал традиции, заложенные его учителем. Глубокие знания Владимира Юровицкого, его безупречное клиническое мышление, золотые руки преданность профессии спасли тысячи жизней пациентов.

В Карелии также простились с врачами: анестезиологом Геннадием Филипповичем, фтизиатром Валентиной Ципух, психиатром Светланой Герасёвой, терапевтом Сортавальской ЦРБ Максимом Томачевым, врачом и преподавателем Лидией Егоровой, ветераном карельской медицины Натальей Петровной Кадыровой.

Легенды карельских музеев

Ушла из жизни легендарная сотрудница музея «Кижи» Виола Гущина. Одна из первого поколения кижан, она стояла у истоков становления музейного дела по всем направлениям: комплектование фондов, создание экспозиций, атрибутирование предметов и памятников архитектуры. За полвека работы в музее Виола Анатольевна участвовала в десятках экспедиций, научных конференциях и подготовила свыше 30 научных работ, которые до сих пор не теряют своей актуальности. Основная тема научных исследований Виолы Гущиной — Кижский архитектурный ансамбль и памятники деревянного зодчества культовой и гражданской архитектуры.

В Никольском храме города Сортавала попрощались еще с одной музейной легендой — Игорем Борисовым, ученым секретарем Музея Северного Приладожья. Кандидат географических наук, геолог, краевед, исследователь и подвижник музейного дела Игорь Викторович всем сердцем служил родному краю, оставив после себя богатое научное наследие и редкую минералогическую коллекцию. Он автор концепции горного парка «Рускеала» и создатель многочисленных туристических маршрутов. Помимо музейной и научной работы Игорь Борисов занимал активную гражданскую позицию и не раз выступал за сохранение архитектурного облика Сортавалы.

В 2025 году ушел из жизни хранитель традиций северного деревянного судостроения Михаил Наймарк.

Строители, работники сельского хозяйства

В Карелии простились с Эдуардом Заборовским — заслуженным строителем Карельской АССР, Почетным строителем Карелии, Лауреатом премии Совета Министров СССР за разработку проекта и строительство Кондопожского камнеобрабатывающего завода. Эдуард Константинович многие годы руководил трестами «Кондопожстрой», «Строймеханизация», «Петрозаводскстрой» и внес значительный вклад в становление строительной отрасли Карелии.

Потерей для карельской строительной отрасли стала смерть многолетнего руководителя института «Карелгражданпроект» Геннадия Пашкова. Геннадий Александрович был первым руководителем Управления государственной экспертизы Республики Карелия (1988–2005), вызывал уважение у всех, кому выпала честь работать с ним как профессионалом, преданным любимому делу. Строитель, конструктор, он является лауреатом Государственной премии Республики Карелия, Заслуженным строителем Карельской АССР.

На 71 году ушла из жизни заслуженный работник сельского хозяйства Карелии Вера Назарова. Более 10 лет она трудилась главным агрономом совхоза «Толвуйский» Медвежьегорского района. С 2012 по 2018 годы Вера Ивановна была генеральным директором совхоза «Толвуйский». Трудолюбие, огромный профессиональный опыт, деловые и человеческие качества Веры Ивановны снискали заслуженный авторитет у жителей Медвежьегорского района, у коллег агропромышленного комплекса республики.

Деятели культуры и искусств

Уход известного карельского художника Сергея Терентьева стал большой утратой не только для карельского изобразительного искусства, но и для всего креативного сообщества Карелии. Сергей Валерьевич, член Союза художников России и Международной Федерации художников при ЮНЕСКО, останется в памяти как глубокий и независимый Мастер, куратор многочисленных творческих проектов, арт-директор медиа-центра Vыход, руководитель «Видео-Арт-Лабораторией». Около тридцати лет Сергей Терентьев сотрудничал с театром «Творческая мастерская», из которых восемь лет — в качестве главного художника.

Безмерным горем для театра «Творческая мастерская» стало расставание сразу с двумя Народными артистами, крупными мастерами, любимцами публики и старожилами труппы — Владимиром Мойковским и Александром Лисицыным. Ко времени создания «ТМ» оба уже были известными драматическими актерами в Карелии. Заслуженный артист России Владимир Мойковский — один из тех восьми актеров, которые участвовали в первом спектакле зарождающегося театра «Завтра была война» в 1985 году. Он один из тех, кто создавал «ТМ». Первой работой Александра Лисицына на сцене молодого театра была главная роль в «Печальном детективе» по Виктору Астафьеву. За 35 лет служения театру оба создали целую плеяду незабываемых образов.

Хозяйка Нискавуори, мать Лемминкяйнена, Миссис Далл — на 89-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России, народная артистка Карелии Виено Григорьевна Микшиева, известная под сценическим псевдонимом Кеттунен. В 15 лет она вышла на сцену, поступив в студию Карело-Финского драматического театра, нынешнего Национального театра Карелии. С этим театром была связана вся ее творческая жизнь — 70 лет на одной сцене. Одна из ведущих актрис театра исполняла роли на русском, финском и карельском языках, одинаково успешно играя в драматических и комедийных постановках.

Невосполнимые утраты Музыкального театра Карелии — художник по свету Сергей Васильев и педагог, певец хора Александр Демченко. В Карелии не стало звукорежиссера петрозаводской «Фабрики грез» Ильи Пашкова, художественного руководителя ансамбля «Катюша» Любови Трениной, мастера по изготовлению и реставрации традиционного музыкального инструмента кантеле Александра Фролова.

Юристы, общественные деятели

В Карелии на 102-м году жизни скончалась старейшая судья республики Виулена Горная. Виулена Арнольдовна стала одной из первых судей в Карелии с высшим юридическим образованием. Ее профессиональная карьера продолжалась более 40 лет: она работала народным судьей в Пудожском и Сегежском районах Карелии, возглавляла Первую нотариальную контору Петрозаводска.

Пудожский район попрощался с руководителем социальной службы Татьяной Журо. Она умела видеть за цифрами статистики живые судьбы, искренне вникать в проблемы людей и находить выход даже из самых безнадежных ситуаций. Благодаря её усилиям, многие семьи обрели поддержку, а нуждающиеся — веру и надежду.

В уходящем году также умер директор карельского выставочного агентства «Еврофорум» Николай Гнётов.

Ветераны войны

На 100 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла из Карелии Александра Антонова. Уроженка села Паданы Медвежьегорского района в годы войны служила минером. Ветерану присвоено звание Почетного жителя Сегежского района.

До 100-летнего юбилея ветеран Великой Отечественной войны Владимир Алексеевич Королев не дожил два месяца. 17-летним юношей он ушел на фронт, стал курсантом Ворошиловградской военной авиационной школы пилотов. Во время войны он летал на штурмовике Ил-2. После Победы Владимир отучился на радиомеханика и переехал в Карелию. Среди его наград — орден «Красная Звезда», медали «За боевые заслуги», «За безупречную воинскую службу», «За помощь и милосердие».

В 96 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Павел Андреевич Никитин. Уроженец поселка Ротчезеро Кондопожского района в начале войны был эвакуирован с семьей на Урал, в Пермский край. Подростком Павел трудился с утра до ночи: пахал на лошадях, а в 14 лет пересел на сенокосилку. Выучился на тракториста и после войны вернулся в Карелию, пошел работать в Эссойльскую машинно-тракторную станцию. В 1948 году его призвали в армию. Служил в Мурманске в пехотных войсках. Выучился в полковой школе до старшины роты. После службы Павел Андреевич вернулся в Эссойльскую МТС бригадиром тракторной бригады. За самозабвенный труд Павел Никитин был многократно награжден.

Спортсмены, ветераны Карельского спорта

Чемпиона СССР по гребле, известного байдарочника Олега Поликарпова помнят в Сортавале как человека, по инициативе которого в 1963 году в городе открылась детская спортивная школа по академической гребле. Ветеран спорта, экс-председатель Комитета по физической культуре и спорту Карельской АССР Олег Григорьевич Поликарпов оставил после себя не только опыт и традиции по организации спортивной жизни в республике, но и бесценное наследие — Музей истории карельского спорта, архив которого сумел сохранить и передать будущим поколениям.

Светлая память одному из основателей старейшего лыжного клуба «Веспорт», активному участнику спортивного движения Леониду Хлыстову. Леонид Николаевич своим личным примером пропагандировал здоровый образ жизни, продолжал тренироваться до последних дней.

В поселке Чална простились с детским тренером по самбо, учителем физкультуры Сергеем Цызой. Создатель спортивного клуба «Ветер», он активно участвовал в развитии федерального проекта «Самбо в школу», воспитал десятки самбистов — победителей региональных и всероссийских соревнований и стал победителем федерального отбора «Лучшие учителя России» в 2023 году.

Светлая память всем ушедшим в 2025 году.