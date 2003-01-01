Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

34 талантливых ребенка приняли участие в 13 смене лагеря «Дороги, которые мы выбираем».

Как рассказали в Минобразования и спорта республики, ребята попробовали себя в разных профессиях, поучаствовали в мероприятиях, посвященных истории страны и столетию Артека.

А еще — творческие конкурсы, командные соревнования, встречи с интересными гостями. Три недели, которые запомнятся на всю жизнь! — написали в министерстве.

В Минобразования также напомнили, что продолжается прием заявок на 15 смену лагеря «Рождественские сказки Артека», которая пройдет с 30–31 декабря по 19–20 января. Республике выделено 24 путевки.

Всего в этом году в федеральных детских центрах отдохнули уже 307 карельских детей. До конца года еще 43 ребенка отправятся в Артек, Смену и Алые паруса.

Ранее мы рассказывали, что школьница из Петрозаводска завоевала серебро в стрельбе из электронного оружия в «Артеке».