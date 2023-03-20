Из борщевика Сосновского хотят создать лекарство от рака

В Мордовском университете разработали наночастицы с соком опасного растения.

Химики из Саранска создают лекарства на основе ядовитого борщевика Сосновского. Как пишет РИА Новости, в случае успеха опаснейший инвазионный вид поможет лечить рак.

При контакте человека с борщевиком Сосновского на кожу попадает сок, содержащий фуранокумарины. Эти вещества усиливают действие ультрафиолета, и солнечный свет дает тяжелые ожоги. Однако ученые из Мордовского государственного университета имени Огарева разработали специальные наночастицы с соком борщевика. Полученная лекарственная композиция доставляется к злокачественным клеткам, проникает в них и необратимо связывает ДНК фуранокумаринами под воздействием ультрафиолетового облучения. Это нарушает процесс деления опухолевых клеток — происходит их самоуничтожение.

По сообщению РИА Новости, испытания проводили в клеточной культуре и на лабораторных животных, которым препарат на основе борщевика вводили внутривенно. Однако до действующего средства пока очень далеко.