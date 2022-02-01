Из ЕГЭ по математике убрали простые задания

Рособрнадзор внес изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике.
Как сообщают «Ведомости», об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.
Изменения коснулись как базового уровня экзамена, так и профильного.
В экзаменационные материалы базового уровня добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача, а также «усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии». Помимо этого изменены порядок заданий и максимальный первичный балл.
Из профильного экзамена по математике убрали ряд заданий базового уровня сложности, с которыми все участники легко справлялись. Вместо них в профильном ЕГЭ появились более сложные задачи, «позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки».
«Участникам ЕГЭ в 2022 году больше не встретятся практическая задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии. При этом в КИМ добавлены два новых задания (алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности). Также были скорректированы система оценивания и критерии проверки двух заданий с развернутым ответом», — сообщили в Рособрнадзоре.
В октябре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о планах вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике в качестве обязательного предмета для всех выпускников. Его будут сдавать выпускающиеся, чтобы получить аттестат о среднем полном общем образовании, в том числе те, кому не понадобится математика в качестве профильного предмета для поступления в вузы. В 2021 г. из-за коронавируса ЕГЭ сдавали только выпускники, которые собрались поступать в вузы. Для получения аттестата достаточно было сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.
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