Из ЕГЭ по математике убрали простые задания

Изменения коснулись как базового уровня экзамена, так и профильного.

Из профильного экзамена по математике убрали ряд заданий базового уровня сложности, с которыми все участники легко справлялись. Вместо них в профильном ЕГЭ появились более сложные задачи, «позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки». «Участникам ЕГЭ в 2022 году больше не встретятся практическая задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии. При этом в КИМ добавлены два новых задания (алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности). Также были скорректированы система оценивания и критерии проверки двух заданий с развернутым ответом», — сообщили в Рособрнадзоре.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/31/01/2022/61f823459a794722c6a1d61c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В экзаменационные материалы базового уровня добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача, а также «усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии». Помимо этого изменены порядок заданий и максимальный первичный балл.