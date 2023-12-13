Из Финляндии в Карелию с утра устремились десятки автомобилей

В первый день работы вновь открывшегося пункта пропуска «Вяртсиля» на карельском участке границы со стороны Финляндии встала очередь из автомобилей, при этом путешественников в обратную сторону не видно.

Финский пограничный пункт пропуска «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии открылся 14 декабря в 8 утра по финскому времени, в очереди в Россию стоит более 50 автомобилей, пишет Фонтанка со ссылкой на Yle.

Пограничный переход «Ниирала» открылся для движения транспорта после почти четырехнедельного перерыва и пользуется популярностью — машины стоят в пробке в Россию. Путешественников в Финляндию из России не видно, отмечают журналисты.

В юго-восточной Финляндии, на границе с Ленобластью, в полночь по финскому времени открылся пункт «Ваалимаа» («Торфяновка»). Там ситуация спокойная. К 8 часам утра границу с Россией пересекли, по данным финских пограничников, 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Российская таможня сообщала, что за 8 часов через «Торфяновку» проследовали 348 физических лиц (250 въехали в РФ, 98 выехали).

Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство и вид на жительство. В Финляндию пока не прибыло ни одного просителя убежища. Границу переезжают в основном на частных автомобилях с европейскими номерами. Но были также грузовики и автобусы.

Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила в комментарии СМИ, что если ситуация на границе с Россией останется спокойной, без велозаездов, как в ноябре, то можно будет открыть и больше пограничных пунктов. Удержание их закрытыми не является самоцелью.

Ранее погранслужба Финляндии предупредила о больших очередях на открывшихся контрольно-пропускных пунктах, предложив перенести поезду на более поздний срок.