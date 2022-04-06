Из финского зоопарка на границе с Карелией сбежали два медведя

Финским полицейским пришлось застрелить одного из вырвавшихся на свободу зверей.

Из зоопарка в финском городе Куусамо, расположенном неподалеку от российской Карелии, накануне днем сбежали два медведя. Как сообщила полиция Финляндии, звери выбрались из своих клеток, и один из них напал на работника зоопарка. Мужчину впоследствии пришлось госпитализировать.

Прибывшим по тревоге полицейским пришлось застрелить агрессивного хищника прямо на территории зоопарка. Второй медведь успел покинуть ее покинуть и был обнаружен с помощью дрона на льду близлежащего озера. Работникам зоопарка удалось вернуть беглеца в клетку, заманив его обратно с помощью меда.