Из горящего дома в Петрозаводске эвакуировали 10 человек

Автолестница потребовалась для тушения общежития на Перевалке.

Сигнал о пожаре в общежитии в петрозаводском районе Перевалка, в доме по адресу: улица Зеленая, 6, поступил на пульт службы спасения вчера, 10 октября, 16.27 вечера. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Пожарные вывели из горящего общежития 10 человек. Всего в тушении участвовали 18 человек и 6 единиц техники, включая автолестницу.

Пожар был потушен за 6 минут. Как выяснилось, загорелась стиральная машина в одной из комнат. Помещение, где произошел пожар, выгорело на площади 2 метров. Пострадавших среди жильцов не было, причины, виновные и ущерб устанавливаются.