Из горящего дома в Петрозаводске спасатели вынесли мужчину без сознания

На Загородной улице в Петрозаводске загорелась жилая пятиэтажка.
Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, сегодня в доме № 24 по улице Загородной загорелась квартира на третьем этаже.
На место по тревоге прибыли 12 огнеборцев на пяти спецмашинах.
В квартире они обнаружили одного пострадавшего и вывели его на свежий воздух. Как сообщили очевидцы, мужчина был без сознания.
Чуть позже брандмейстеры нашли еще одного пострадавшего. Подробности выясняем.
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