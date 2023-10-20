Из горящего дома в Петрозаводске спасатели вынесли мужчину без сознания

На Загородной улице в Петрозаводске загорелась жилая пятиэтажка.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, сегодня в доме № 24 по улице Загородной загорелась квартира на третьем этаже.



На место по тревоге прибыли 12 огнеборцев на пяти спецмашинах.



В квартире они обнаружили одного пострадавшего и вывели его на свежий воздух. Как сообщили очевидцы, мужчина был без сознания.



Чуть позже брандмейстеры нашли еще одного пострадавшего. Подробности выясняем.



