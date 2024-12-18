Из города Сегежа в Карелии выйдет резервный состав для перевозки пассажиров попавшего в аварию поезда

В РЖД сообщили, какие поезда задержатся в движении из-за столкновения составов в Мурманской области.

Поезд «Мурманск — Санкт-Петербруг в 20.22 был отправлен по дальнейшему маршруту, сообщили в РЖД. При этом на станции Княжая из-за аварии отсутствует напряжение в контактной сети. До ближайшей станции, откуда можно будет двигаться на элетротяге, состав отбуксировал тепловоз.

«Также от станции Сегежа будет отправлен резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, предусмотренными расписанием поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург», — уточнили в РЖД.

В настоящий момент восстанавливаются пути через станцию Княжая. Ожидаются задержки поездов: № 69 Мурманск — Псков; № 15 Мурманск — Москва; № 16 Москва — Мурманск.

Напомним, в Кандалакшском районе Мурманской области сегодня, 18 декабря, в 16.15 столкнулись два поезда — грузовой и двухэтажный пассажирский «Мурманск — Санкт-Петербург». Один грузовой вагон перевернулся, три пассажирских сошли с рельсов. Предварительно, авария произошла из-за поломки в грузовом составе.

Всего травмы получили 14 человек, из них 3 было в тяжелом состоянии. Пострадавших отправили в больницу Кандалакши. Одна из пострадавших скончалась в машине «скорой».

Из Карелии к месту аварии направлены 3 бригады скорой помощи.