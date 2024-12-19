Из груды железа достали двоих: легковушка столкнулась со снегоуборочной машиной на трассе «Кола»

Спасатели достали водителя и пассажира, зажатых в машине после ДТП на трассе «Кола».

Дорожная авария произошла в Ленобласти. О ней рассказали в местной аварийно-спасательной службе.

Спасатели максимально оперативно пришли на помощь попавшим в ДТП в четверг, 19 декабря, на 114 километре трассы «Кола». Там произошло встречное столкновение автомобиля ВАЗ 2114 и снегоуборочной машины, рассказали в источнике.

В результате происшествия водитель и пассажир ВАЗ 2114 оказались зажаты в автомобиле.



Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.