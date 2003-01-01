Из Карелии отправили первые в новом году фуры с грузом для земляков в зону СВО

Сбор организован по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова. В рамках акции «Рождественский подарок бойцу» военнослужащим передадут почти 60 тонн груза.

4 января из Петрозаводска выехали фуры с предметами первой необходимости и посылками от родственников для военнослужащих из Карелии, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. В рамках акции «Рождественский подарок бойцу», инициированной Артуром Парфенчиковым, жители Карелии, работники предприятий, представители бизнес-сообщества собрали почти 60 тонн груза.

По запросам командиров бойцам передадут строительные и пиломатериалы, дизель-генераторы, запчасти для автомобилей, тёплую одежду, маскировочные сети, медикаменты, сублимированную еду, продукты длительного хранения и многое другое. Родственники военнослужащих собрали личные посылки. Также среди груза — автомобили УАЗ и Нива, квадроциклы. Артур Парфенчиков также принял участие в акции, он передал землякам средства спецсвязи. Особенным подарком к Рождеству для военнослужащих станут письма детей со словами поддержки и тёплыми пожеланиями.

В погрузке помогли представители силовых структур и волонтёрских движений Карелии, республиканских отделений партии «Единая Россия» и «Молодая Гвардия», участники региональной программы «Герои Карелии».

— Любая помощь важна, и я рад оказать помощь. Я также передал землякам необходимые компоненты для БПЛА, о которых просили ребята, — отметил ветеран СВО, участник программы «Герои Карелии» Василий Боровинских.