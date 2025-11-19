Из Карелии с начала года выдворено семь нелегальных мигрантов, из России — почти 20 тысяч

Всего в Карелии в 2025 году выявлено свыше 90 правонарушений нарушений миграционного законодательства в ходе операции «Нелегал-2025». В России их почти 130 тысяч.

В Карелии, сообщает пресс-служба МВД, в ходе операции «Нелегал-2025» возбуждено три уголовных дела, из которых два уголовных дела в отношении принимающих сторон по фактам фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет, а также уголовное дело в отношении иностранного гражданина по факту предоставления поддельного документа. Всего таких преступлений было чуть больше 90. Вынесено три решения о принудительном выдворении иностранного гражданина за пределы страны и четыре решения о выдворении в форме самостоятельного контролируемого выезда.

В России же в период проведения операции «Нелегал — 2025» территориальными органами МВД и ФСБ выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации, более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено 4,8 тысячи уголовных дел об организации незаконной миграции и 1,5 тысячи дел по иным составам, включая незаконный оборот наркотиков и оружия. В ходе операции также выявлено 1 039 разыскиваемых лиц, из которых 37 находились в международном розыске. Принято свыше 19 тысяч решений о депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске на стройках и предприятиях поймали иностранных нарушителей миграционного законодательства.