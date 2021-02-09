Из-за лыжной гонки в Петрозаводске на полдня изменится схема движения транспорта

В субботу на Кукковке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временные ограничения введут в связи с проведением ХХХIX Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2021".

В субботу, 13 февраля, с 8.30 до 14.00 на Кукковке изменится схема движения транспорта. На участках Комсомольского проспекта и Курганского проезда, в районе их пересечения, будет запрещена остановка.

На месте установят временные знаки. Ограничения связаны с проведением на территории спортивного комплекса "Курган" имени Фёдора Терентьева ХХХIX Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2021".

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.