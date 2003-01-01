В Кондопожской ЦРБ произошел пожар

В здании медучреждения произошло возгорание стоматологического компрессора.
На втором этаже здания Кондопожской ЦРБ зафиксировано задымление, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
Сотрудников и пациентов больницы экстренно эвакуировали на улицу.
— ЧП произошло в результате возгорания компрессора в стоматологическом кабинете. Задымление ликвидировано, пострадавших нет, — рассказал глава ведомства.
Заместитель министра Игорь Кижнерман выехал на место. Как пояснили в Минздраве Карелии, его задача — выяснить нанесённый пожаром ущерб.