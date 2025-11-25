Субсидируемые авиарейсы из Петрозаводска запустят по восьми новым направлениям

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило субсидирование авиарейсов из Петрозаводска по восьми новым направлениям в 2026 году. Решение позволит расширить географию полетов из карельской столицы.
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что согласно решению Росавиации, в следующем году будут выполняться субсидируемые рейсы по следующим направлениям:
— Круглогодично:
Петрозаводск — Калининград.
— Сезонные рейсы:
Петрозаводск — Минеральные Воды с 1 марта по 30 ноября;
Петрозаводск — Екатеринбург с 1 мая по 31 октября;
Петрозаводск — Казань с 1 мая по 30 сентября;
Петрозаводск — Самара с 15 мая по 15 сентября;
Петрозаводск — Махачкала с 15 мая по 30 сентября;
Петрозаводск — Мурманск с 1 июня по 31 августа;
Петрозаводск — Сочи в мае и сентябре.
Авиапредприятие «Северсталь» уже открыло продажу билетов на рейсы в Калининград по зимнему расписанию (до марта 2026 года включительно). Продажа билетов на летние направления откроется в декабре 2025 года.
Субсидирование авиаперевозок осуществляется в рамках реализации государственной программы развития региональной авиации. Оно позволяет снизить стоимость билетов.
