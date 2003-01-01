Из Петрозаводска в Череповец выполнят разовый рейс

Открыта продажа билетов на рейс из карельской столицы в в столицу металлургии.
20 сентября 2025 года авиакомпания «Северсталь Авиа» выполнит специальный рейс по маршруту Петрозаводск — Череповец. Об этом сообщили в аэропорту Петрозаводска.
Рейс станет удобной ступенью для путешествия в Санкт-Петербург из Петрозаводска с комфортной стыковкой в аэропорту Череповец. Это быстрый и комфортный способ оказаться в столице металлургии или отправиться в культурную столицу России! — говорится в сообщении.
Билеты на рейс доступны для покупки в мобильном приложении авиакомпании и на официальном сайте severstal-avia.ru. Согласно информации на сайте, стоимость билета — 5 тысяч рублей. Время в пути составит 50 минут.
Напомним, ранее была открыта продажа авиабилетов из Петрозаводска в Калининград. С 5 по 19 октября рейсы будут выполняться по воскресеньям: из Петрозаводска в 18:05 (прибытие в 19:00), обратно — в 14:20 (прибытие в 17:15).
С 27 октября по 29 декабря самолеты будут летать по понедельникам: вылет из Петрозаводска в 14:20, из Калининграда — в 10:35.