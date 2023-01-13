Из Петрозаводска в Москву с «Победой» больше не улететь

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы по маршруту «Москва – Петрозаводск», сообщили в Минтрансе Карелии.
В соответствии с официальной информацией от авиакомпании рейсы по маршруту «Москва-Петрозаводск» с 15 января 2023 года отменены.
В ведомстве напомнили, что рейсы «Москва–Петрозаводск» авиапредприятием «Северсталь» продолжают выполняться в ежедневном графике движения современными комфортабельными самолетами CRJ-200.
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