Из Петрозаводска вывезут 36 тысяч тонн грязи

Компании-подрядчику необходимо привлечь дополнительные силы для уборки.

Специалисты петрозаводской администрации на постоянной основе проводят рейды для проверки состояния улично-дорожной сети. В ходе очередного рейда сегодня зафиксирована работа подрядчика на проспектах Карла Маркса и Ленина, на площади Кирова, на Ключевском шоссе, на улице Чапаева и на набережной Варкауса. Там трудятся смешанные бригады: и звенья, занимающиеся ручной уборкой, и техника.

- Компании-подрядчику ООО "Техрент" указано на необходимость привлечения дополнительных сил и средств для того, чтобы, как и было обещано, к началу мая состояние центральных улиц соответствовало нормативным требованиям. Еще очень много работы предстоит. Согласно условиям муниципального контракта, общий объем зимнего смета, который подлежит вывезти с городских улиц, составляет 36 тысяч тонн, - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

На выходные дни запланировано продолжение работ по улицам Чапаева, Дзержинского, Свердлова, Шотмана и Красноармейской.