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Новости. Общество
14:52, 20 Апреля 2018

Из Петрозаводска вывезут 36 тысяч тонн грязи

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Компании-подрядчику необходимо привлечь дополнительные силы для уборки.

Специалисты петрозаводской администрации на постоянной основе проводят рейды для проверки состояния улично-дорожной сети. В ходе очередного рейда сегодня зафиксирована работа подрядчика на проспектах Карла Маркса и Ленина, на площади Кирова, на Ключевском шоссе, на улице Чапаева и на набережной Варкауса. Там трудятся смешанные бригады: и звенья, занимающиеся ручной уборкой, и техника.

- Компании-подрядчику ООО "Техрент" указано на необходимость привлечения дополнительных сил и средств для того, чтобы, как и было обещано, к началу мая состояние центральных улиц соответствовало нормативным требованиям. Еще очень много работы предстоит. Согласно условиям муниципального контракта, общий объем зимнего смета, который подлежит вывезти с городских улиц, составляет 36 тысяч тонн, - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

На выходные дни запланировано продолжение работ по улицам Чапаева, Дзержинского, Свердлова, Шотмана и Красноармейской.

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Комментарии

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David
2018-04-20 15:57:08
Эти гении хвастались, что 140 тонн грязи( песка) за зиму раскидали. Соответственно вопрос, а кто оставшиеся 100 тонн убирать будет???? :)
NIK
2018-04-20 15:15:38
"Специалисты петрозаводской администрации на постоянной основе проводят рейды для проверки состояния улично-дорожной сети" Лучше бы лопаты и мётлы взяли , да убирали улицы , чем бесцельно чего то контролировать каждый день.
Беня
2018-04-20 14:59:40
А чем взвешивали?
Knower
2018-04-20 15:27:47
Беня, взвешивали мусоровозами. Выделили столько-то поездок мусоровозов с такой-то грузоподъёмностью. Здесь опасаться, что мусора может не набраться не стоит)
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