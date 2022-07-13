Из Петрозаводска вывезут 90 тонн отработанных шин

Городская мэрия заключила контракт на уборку покрышек, сообщили на сайте администрации.

Между администрацией Петрозаводска и ООО «ЭКОСТАНДАРТ» заключен контракт на сбор и утилизацию отработанных шин из разных районов города.

Деньги на контракт были выделены из бюджета карельской столицы — порядка 700 тысяч рублей — а также в рамках республиканской субсидии.

Всего в городе планируется собрать 90 тонн отработанных шин.

В мэрии напомнили, что у петрозаводчан есть возможность цивилизованно сдать старые покрышки. Пункт сбора ПМУП «Автоспецтранс» работает без выходных с 9.00 до 16.00 по адресу: Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82. Телефон организации +7 (8142) 57-18-89.