Из Петрозаводска запустят прямые автобусные рейсы на фестиваль Ruskeala Symphony

Билеты уже поступили в продажу.

Карелия запускает дополнительные автобусы до Рускеалы на музыкальный фестиваль

«Карелавтотранс» организует прямые автобусные рейсы из Петрозаводска в горный парк «Рускеала» для желающих посетить фестиваль Ruskeala Symphony 18–19 июля.

18 июля автобус отправится с автовокзала Петрозаводска в 15:00 и прибудет в Рускеалу в 19:00. Обратный рейс запланирован на 22:40 того же дня.

19 июля жители смогут уехать на фестиваль ранним утром — рейс назначен на 6:30.

Поездка из Петрозаводска в Рускеалу займет четыре часа. Стоимость билета составит 1102 рубля. В автобусе 50 мест, билеты можно приобрести заранее.