Из размещенных в жилых домах кафе и ресторанов может пропасть алкоголь

Госдуму внесен законопроект, которым, в частности, предлагается наделить регионы правом запрещать торговлю алкоголем в кафе и других местах общепита в жилых домах.

Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полный запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с Жилищным кодексом РФ", — говорится в документе.

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