Активисты в Карелии решили навести порядок в старинном селе Ведлозеро.

Активисты из Ведлозера собираются провести в апреле-мае череду субботников по уборке старинного карельского села. Накануне сельские активисты собрали мусор и прошлогоднюю листву у Дома карельского языка.

«Центральные места села ужасны, – написала в социальных сетях жительница Ведлозера Наталья Антонова. – Мы хотели бы потихоньку избавляться от ветхих построек, но для этого нужны, я не знаю, какие усилия. Собственников то ли нет, то ли они затерялись, непонятны и неоднозначны, законов в отношении их действий то ли нет, то ли они неправоприменимы, санкционированной свалки нет, вести ветхость некуда, транспорта тоже, сжигать нельзя, из ресурсов – только мешки и активные люди».