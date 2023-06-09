Из России уходят популярные бренды товаров личной гигиены

Владелец Zewa, Libero и Libresse объявил об окончательном уходе с российского рынка.

Шведская компания Essity, производящая в России 70 различных товаров личной гигиены, окончательно уходит с российского рынка и продает бизнес в РФ. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении компании, которое приводит ТАСС.

«Компания Essity, производитель в области гигиены и здоровья, прекращает свою деятельность в России. Essity подписала соглашение с покупателем, сделка была одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года», — отмечено в сообщении.

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. Компания начала работу в РФ в 1994 году, на сегодняшний день в российском подразделении работают около 1,3 тыс. сотрудников. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В РФ работают три фабрики Essity.

«Essity начала работу по уходу с российского рынка в апреле 2022 года, и в 2022 году активы компании в России были обесценены примерно на 1,7 млрд крон (157 $ млн). В 2022 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема продаж группы», — также отмечено в пресс-релизе.

После завершения сделки в РФ компания сообщит о ее влиянии на свой общий доход, «но не ожидается, что она окажет существенное финансовое влияние».

Согласно последнему финансовому отчету Essity, чистая выручка компании в России в 2022 году составила примерно 3,6 млрд крон (332 $ млн). В 2021 году она составляла 2,8 млрд крон (259 $ млн).