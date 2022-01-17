Из списка поручений Путина уберут пункты по законопроекту о QR-кодах

Из перечня поручений президента России Владимира Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание журналистов на ранее опубликованный список поручений по итогам пленарного заседания съезда РСПП. По словам Пескова, первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной „омикрона“, новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — объяснил представитель Кремля.

В первом пункте перечня, подготовленного после пленарного заседания съезда «Российского союза промышленников и предпринимателей» президент поручал правительству совместно с парламентом, а также объединениями работодателей и представителями общественности доработать законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Министров также обязывали обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан, а также создать механизм, который бы гарантировал доступность документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или наличие медицинских противопоказаний к ней, либо что гражданин перенес заболевание. Также правительство должно было оценить влияние законопроекта на деятельность организаций в различных отраслях экономики.

Во втором пункте президент поручал министрам обеспечить до принятия законопроекта о QR-кодах готовность инфраструктуры и технологий, необходимых для реализации документа.

Законопроект внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.

В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

В январе правительство отложило рассмотрение документа. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации.