Из-за безответственности петрозаводчан на улице Красной засорилась канализация

Вчера в Петрозаводске на улице Красной произошел засор канализации, который образовался из-за строительного мусора, ветоши и предметов личной гигиены, выброшенных в систему канализации жителями города.

АО «ПКС-Водоканал» неоднократно обращало внимание горожан на участившееся количество засоров – их случается по 18 в день. В минувшее воскресенье, 6 февраля, для устранения последствий засора дополнительно к дежурной бригаде привлекли 3 единицы техники и 14 работников Водоканала. Они откачивали сточные воды и сбрасывали их в централизованную систему канализации.

Накануне в СМИ поступала информация, что засор был еще в субботу, но это не так. В субботу на улице Красной работники АО «ПКС-Водоканал» устранили повреждение пожарного гидранта. Вчера ремонтные бригады в кратчайшие сроки устранили сложный засор. Сейчас сотрудники АО «ПКС-Водоканал» обследуют почвогрунт, выясняют, куда попали сточные воды – эти места будут заново восстановлены.

АО «ПКС-Водоканал» еще раз обращается к населению, организациям, школам, детским садам, больницам и промышленным предприятиям: не используйте канализацию в качестве мусорного ведра!

Не допускается сброс в канализацию (Приложение №4, к Постановлению Правительства РФ №644 от 29.07.2013г.):

• Твердых коммунальных отходов, мусора, собираемого при сухой уборке помещений, строительных материалов, грунта, золы, шлака, окалины, извести, цемента и других вяжущих веществ, стружки, пылевидных частиц обработки металлов, стекла, камня и других минеральных материалов, бумаги, растительных остатков и отходов (листвы, травы, древесных отходов, плодоовощных отходов и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту, волокнистых материалов (натуральных, искусственных или синтетических волокон, в том числе волос, шерсти, пряжи, ворса, пера) тары, упаковочных материалов и их элементов, любых металлических материалов, в том числе металлической стружки, опилок, полимерной пленки, гранул, пылевидных частиц и др.)

• Биологической массы пищевых производств

• Средств личной гигиены, в том числе подгузников, ватных палочек, влажных салфеток и т.д.

• Медицинских масок, перчаток, окурков, спичек, целлофана, бытового и строительного мусора, наполнителя кошачьих лотков

Все, что попадает в унитаз, объединяется в одной системе труб. Когда мусор из нескольких домов встречается в канализационной сети, образуется кляп, и дальше вода выходит наружу, как это и случилось на улице Красной. Пожалуйста, следите за тем, что выбрасывают в унитаз ваши дети – покажите, какие последствия бывают из-за смытой в унитаз игрушки, упаковки от котлет, пельменей.

Мусор выкидывают не только в унитаз, но и в канализационные колодцы. Их специально открывают для того, чтобы избавиться от строительных отходов, а некоторые управляющие компании во время уборки территории сбрасывают в канализационные колодцы снег. Этого делать категорически нельзя! Вместе со снегом в канализацию попадают камни, куски льда, мусор, что тоже приводит к засорам.

АО «ПКС-Водоканал» обращается к петрозаводчанам с просьбой сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по тел. 76-81-13, 76-64-04 о фактах открытия крышек колодцев для спуска талых вод в канализацию. Такие нарушения особенно часто встречаются в паводковый период. Помните, система хозяйственно-бытовой канализации не предназначена для стока дренажных и ливневых вод. Талые воды переполняют колодцы канализации и приводят к засорам в сети, изливам на рельеф и в подвальные помещения.

Канализационная сеть будет работать исправно, только если мы будем правильно ей пользоваться. Давайте начнем с себя: не стоит думать, что, если вы смоете в унитаз всего одну медицинскую маску, ничего не случится. Как показала практика, все это может привести к серьёзным последствиям.