Из-за болезней в Карелии закрылись 37 классов и 2 детсадовские группы

За неделю в республике был зафиксирован 7001 случай заболевания ОРВИ и гриппом.

Согласно статистике, приведенной Роспотребнадзором Карелии за минувшую неделю, в республике был зарегистрирован 7001 случай заболеваний ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости — 116,1 на 10 тыс. населения.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом оказался выше эпидемпорога на 20,8%, за счет возрастной группы 15 лет и старше. При этом по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Карелии на 12,2%.

В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 3314 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

На минувшей неделе из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом была приостановлена деятельность 37 классов в 18 школах и 2 групп в 2 детсадах.