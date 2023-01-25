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Из-за добычи лития эксперты под управлением ПОРА проведут этнологическую экспертизу в Мурманской области

Новости. Общество
20:38, 14 Февраля 2023
фото: ЭЦ ПОРА

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Этнологическую экспертизу планируется провести в связи с разработкой крупнейшего месторождения лития в России – Колмозерского в Мурманской области.

В Мурманске прошли консультации с представителями коренных народов Мурманской области и оленеводческими предприятиями Ловозерского района. Совещание в формате рабочей группы было посвящено проведению этнологической экспертизы, планируемой в связи с разработкой крупнейшего месторождения лития в России – Колмозерского. Участники обсудили алгоритм взаимодействия нового предприятия «Полярный литий» с местными жителями и проведение этнологической экспертизы. Оператором этнологической экспертизы выступит Экспертный центр ПОРА.

Участие в совещании принял председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин. На встрече также присутствовали представители крупнейших организаций коренных народов и оленеводческих хозяйств региона, приглашенные эксперты и юристы по правам коренных народов, гражданские активисты, специалисты органов власти.

«Цель этнологической экспертизы – в оценке воздействия предприятия на жизнь коренных малочисленных народов, проживающих на этой территории. Она должна «оцифровать» степень этого воздействия. Важно зафиксировать тех, кто живет в зоне влияния предприятия, замерить показатели экологической обстановки, собрать и верифицировать всю возможную информацию о характере и масштабах традиционных промыслов, о сакральных местах, об ареалах обитания редких видов флоры и фауны. У нас уже есть опыт проведения такой экспертизы в другом арктическом регионе», – рассказал Николай Доронин.

Проектный офис развития Арктики в 2020 году выступил оператором этнологической экспертизы, которая прошла на полуострове Таймыр. Подробнее об этом можно прочитать на сайте.

Исследования в Мурманской области планируется выполнять с привлечением ведущих научных институтов и в сотрудничестве с коренными народами.

«Если стране нужен литий, чтобы Россия процветала, значит, конечно, надо [его] добывать. Но надо учесть моменты, которые затрагивают образ проживания коренного населения, культуру и так далее, то есть найти взаимопонимание. Вообще это очень важно и мы это чувствуем, что как раз «Норильский никель» это делает, идёт с вопросами к нам», – прокомментировал обсуждение руководитель общины «Кольский берег», член общественной организации саамов Мурманской области Иван Матрехин.

Колмозерское месторождение лития в Мурманской области содержит почти 19% российских запасов этого металла. Его разработка фактически позволит создать в регионе новую отрасль промышленности, поскольку добыча и переработка лития в России сейчас не ведется. Это позволит производить в России аккумуляторы и электромобили, используя добываемый в стране ценный металл.

8 февраля 2023 года компания «Полярный литий», совместное предприятие ПАО ГМК «Норильский никель» и госкорпорации «Росатом», получила лицензию на право пользования Колмозерским месторождением лития. Открытое в 1947 г. Колмозерское месторождение также содержит бериллий, ниобий и тантал. В ближайшие месяцы начнется дополнительная геологоразведка месторождения. Завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность – к 2030 г. Партнеры планируют создать интегрированное производство – от горнорудных работ и переработки до выпуска высокотехнологичной продукции.

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