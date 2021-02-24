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Из-за долга в 200 тысяч компания в Карелии чуть не лишилась техники и недвижимости

Новости. Общество
10:35, 25 Февраля 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В Костомукше приставы арестовали счета компании из-за долга по налогам, сообщили в УФССП Карелии.

В отделение судебных приставов по Костомукше поступил исполнительный документ в отношении юридического лица в пользу налогового органа о взыскании задолженности в размере более 200 тысяч рублей.

В рамках обеспечения исполнения документа судебный пристав ввел запрет на регистрационные действия в отношении 4 единиц техники иностранного производства и наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах в банках.

Одновременно с этим руководитель общества был уведомлен о введении запретительных мер в отношении зарегистрированного на праве собственности имущества, а также ему было разъяснено, что в случае отсутствия погашения задолженности в полном объеме, на денежные средства будет обращено взыскание, а при их недостаточности и на недвижимость.

После получения предупреждения руководитель добровольно погасил задолженность в полном объеме в срок.

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