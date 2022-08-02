Из-за долга в 30 тысяч рублей житель Петрозаводска чуть не стал пешеходом

Неоплаченный штраф стал поводом для встречи приставов с жителем Петрозаводска, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов Петрозаводска в отношении должника находилось производство о взыскании административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Когда судебный пристав узнал, что у должника в собственности есть автомобиль, то вручил требование о предоставлении транспорта для наложения ареста с последующей реализацией в счет погашения задолженности.

В результате неплательщик, чтобы не стать пешеходом, в добровольном порядке внес деньги на депозитный счет отделения, достаточные для оплаты имеющейся задолженности, которые были распределены на реквизиты взыскателя.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.