Из-за долга в 30 тысяч рублей житель Петрозаводска чуть не стал пешеходом

Неоплаченный штраф стал поводом для встречи приставов с жителем Петрозаводска, сообщили в УФССП Карелии.
На исполнении в отделении судебных приставов Петрозаводска в отношении должника находилось производство о взыскании административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Когда судебный пристав узнал, что у должника в собственности есть автомобиль, то вручил требование о предоставлении транспорта для наложения ареста с последующей реализацией в счет погашения задолженности.
В результате неплательщик, чтобы не стать пешеходом, в добровольном порядке внес деньги на депозитный счет отделения, достаточные для оплаты имеющейся задолженности, которые были распределены на реквизиты взыскателя.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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