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Новости. Криминал
18:40, 23 Июля 2019
фото: shutterstock.com

Из-за маленького роста продавец в Петрозаводске не заметила кражу в магазине

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Мужчина совершил кражу в магазине сотовой связи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска о краже заявила продавец магазина сотовой связи. Она обнаружила, что в одной из коробок с товаром отсутствуют наушники.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 45-летнего судимого петрозаводчанина. Также полицейские восстановили картину произошедшего.

Зайдя в магазин, мужчина подошел к стойке продавца и попросил показать ему несколько моделей беспроводных наушников.

Представительница сети достала коробки с товаром и положила на стойку. Он отвлек её общением и воспользовался тем, что консультант оказалась невысокого роста и не смогла проследить за всеми действиями визитера.Мужчина похитил наушники из коробки, после чего сделал вид, что закончил осмотр товара, и вышел из магазина.

Пропажу работница торговой сети обнаружила не сразу, лишь когда поняла, что одна из коробок легче остальных.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый содержится под стражей за ранее совершенное преступление.

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Комментарии

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кир
2019-07-23 18:42:51
Вторая ходка - она последняя.
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