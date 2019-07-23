Из-за маленького роста продавец в Петрозаводске не заметила кражу в магазине

Мужчина совершил кражу в магазине сотовой связи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска о краже заявила продавец магазина сотовой связи. Она обнаружила, что в одной из коробок с товаром отсутствуют наушники.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 45-летнего судимого петрозаводчанина. Также полицейские восстановили картину произошедшего.

Зайдя в магазин, мужчина подошел к стойке продавца и попросил показать ему несколько моделей беспроводных наушников.

Представительница сети достала коробки с товаром и положила на стойку. Он отвлек её общением и воспользовался тем, что консультант оказалась невысокого роста и не смогла проследить за всеми действиями визитера.Мужчина похитил наушники из коробки, после чего сделал вид, что закончил осмотр товара, и вышел из магазина.

Пропажу работница торговой сети обнаружила не сразу, лишь когда поняла, что одна из коробок легче остальных.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый содержится под стражей за ранее совершенное преступление.