Из-за неосторожности в Петрозаводске сгорел чердачный отсек

Пожар произошел 24 мая на улице Онежской флотилии, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.21 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу на ул. Онежской флотилии, у д. 4.

В 19.30 пожар ликвидирован.

Сгорел чердачный отсек.

Причина - неосторожное обращение с огнем.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.