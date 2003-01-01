Из-за непогоды посёлки в Карелии остаются без электричества

В республике продолжают устранять аварии на электросетях, произошедшие из-за сильного ветра и падения деревьев.

Сегодня, 22 сентября, ряд крупных посёлков в Прионежском, Кондопожском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Питкярантском и Лоухском районах остались либо полностью, либо частично без электричества.

Как рассказали в пресс-службе «Прионежской сетевой компании», свет уже вернули в Питкяранту, а также в посёлок Чупа Лоухского района. Найдены все повреждения, на местах работают бригады.

В пресс-службе «Россети Северо-Запад» сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено в Лахденпохском районе. Компания работает в режиме повышенной готовности.

Кроме того, «Столице на Онего» стало известно, что на Октябрьской железной дороге в Кондопожском районе произошла задержка поезда дальнего следования № 16 «Арктика» Москва — Мурманск. По информации «РЖД», остановка произошла по техническим причинам. Однако, согласно некоторым сведениям, на состав упало дерево.

Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.