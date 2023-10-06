Из-за непогоды жители Петрозаводска звонили в ЕДДС в 15 раз чаще обычного

Из-за непогоды в выходные в ЕДДС приняли больше трех тысяч звонков.

В понедельник, 9 октября, на планерке в администрации Петрозаводска директор единой дежурно-диспетчерской службы города Сергей Димитриев сообщил, что число обращений за прошедшую неделю удвоилось.



Увеличение количества звонков в ЕДДС произошло в связи с ухудшением погодных условий в Петрозаводске, особенно в выходные дни, когда был ливень и сильный ветер.



«Эти погодные условия вызвали падение 73 деревьев, обрыв линий электропередачи - десятки ситуаций, нарушение целостности кровли - более десятка случаев», - рассказал Димитриев.



Так, по информации директора ЕДДС, в субботу, 7 октября, горожане звонили в службу 1350 раз, а в воскресенье, 8 октября, номер «051» набирали 1750 раз. При этом в обычные дни специалисты принимают в среднем по 200-300 звонков.



Принятые обращения передаются в спецслужбы, сотрудники ЕДДС контролируют их выполнение, отметили в мэрии карельской столицы.