Во время атаки БПЛА на Ленобласть погиб один человек

В небе над регионом было уничтожено более 50 беспилотников.

В результате массированной атаки БПЛА на Ленинградскую область погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

— Еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, — рассказал он.

Глава субъекта отметил, что всего средствами ПВО, силами ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы был уничтожен 51 дрон.

Ранее стало известно, что в Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания строений в частном секторе. Во время происшествия одна из жительниц получила ушибы и порезы.

Кроме того, из-за атаки БПЛА в аэропорту «Пулково» были задержаны 49 рейсов на вылет и 62 рейса на взлёт. Сейчас руководство воздушной гавани «работает над стабилизацией расписания».