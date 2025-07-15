Во время атаки БПЛА на Ленобласть погиб один человек

В небе над регионом было уничтожено более 50 беспилотников.
В результате массированной атаки БПЛА на Ленинградскую область погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.
— Еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, — рассказал он.
Глава субъекта отметил, что всего средствами ПВО, силами ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы был уничтожен 51 дрон.
Ранее стало известно, что в Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания строений в частном секторе. Во время происшествия одна из жительниц получила ушибы и порезы.
Кроме того, из-за атаки БПЛА в аэропорту «Пулково» были задержаны 49 рейсов на вылет и 62 рейса на взлёт. Сейчас руководство воздушной гавани «работает над стабилизацией расписания».
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