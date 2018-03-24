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Новости. Общество
12:22, 24 Марта 2018

Из-за перевода часов в Финляндии пограничные пункты Карелии меняют график работы

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В связи с переходом на летнее время соседних Финляндии и Норвегии график работы пограничных таможенных постов на российской стороне будет изменен.

Пункты пропуска Карелии и Мурманской области поменяют график работы, сообщает fontanka со ссылкой на погранохрану Финляндии.

С 25 марта время работы пограничных пунктов "Вартиус" ("Люття") и "Куусамо" ("Суоперя") сократится на час. Это изменение является одной из мер, с помощью которых погранохрана корректирует свою деятельность в соответствии с финансированием. Освободившиеся трудовые ресурсы будут направлены "на усиление пограничного контроля на восточной границе в регионе Куусамо".

Сокращение ежедневных часов работы связано также с тем, что трафик на МАПП "Куусамо" с конца 2016 года, после введённого в августе ограничения на ввоз сигарет, значительно снизился.

С 25 марта по 27 октября МАПП "Вартиус" открыт с 7.30 до 21.30, МАПП "Куусамо" – с 9.30 до 20.30.

Кроме того, изменится расписание карельских пунктов пропуска. В связи с переходом на летнее время соседних Финляндии и Норвегии график работы пограничных таможенных постов на российской стороне будет синхронизирован с графиком работы пограничных пунктов пропуска сопредельных государств, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

С 25 марта 2018 года МАПП "Салла" и МАПП "Лотта" ("Райя-Йоосеппи") с 25 марта 2018 года будут открыты ежедневно с 07:00 до 21:00 часов мск.

МАПП "Борисоглебск" на границе с Норвегией будет работать ежедневно с 08:00 до 22:00 часов мск.

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кир
2018-03-24 12:27:23
Глубоко пофиг.
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