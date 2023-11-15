Из-за плохого освещения и нечищенной дороги прокуратура района Карелии встала на защиту прав местных жителей

Надзорный орган установил, что в поселке Тикша Ледмозерского сельского поселения был нарушен закон. Там освещение улицы не было организовано надлежащим образом: мощность фонарей уличного освещения была недостаточной для безопасности пешеходов и передвижения автомобилей в темное время суток. Кроме того, дорога на одной из улиц долгое время не расчищалась от снега, что привело к образованию глубокой колеи.

В связи с этим прокуратура района внесла в адрес главы местной администрации представление. В результате улица была расчищена от снега и на ней установили дополнителные фонари, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.