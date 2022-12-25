Из-за подозрительной активности на счете жительница Петрозаводска потеряла 2 млн рублей

Более 2,3 млн рублей петрозаводчанка перевела телефонным аферистам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 57-летней горожанки. Женщина после общения с телефонными аферистами лишилась крупной суммы денежных средств.

Оперативники выяснили, что заявительнице по телефону поступил звонок от якобы работника службы безопасности банка. Он сообщил, что им установлена подозрительная активность с банковским счётом: мошенники пытаются оформить кредит и вывести средства на подконтрольные им счета. Для того, чтобы избежать финансовых потерь и сохранить сбережения, следовало быстро оформить виртуальные карты, а затем самостоятельно подать заявки на кредит.

Женщина сделала всё, что от неё требовали телефонные мошенники. Она перевела на указанные ей банковские счета 1,3 млн рублей собственных средств и более 1 млн рублей – кредитных.

Завершив финансовые переводы, она решила посоветоваться с родственниками, от которых и узнала, что общалась с аферистами. Петрозаводчанка направилась в полицию.

Полиция Карелии напоминает: прекратите разговор, если вас просят сообщить данные карты, перевести средства или оформить кредит. Проверяйте информацию о состоянии банковского счёта самостоятельно в официальных банковских учреждениях. Не доверяйте неизвестным, которые выдают себя за работников банков или сотрудников правоохранительных органов в телефонных беседах. Досконально изучите, как в реальности действует обслуживающий вас банк в подозрительных ситуациях.