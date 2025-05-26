Из-за подрыва путей задерживается следующий через Карелию поезд

Движение поездов оказалось временно остановлено после подрыва путей в Воронежской области.

Поезд Nº293 «Анапа — Мурманск», следующий через Карелию, был вынужден задержаться. Причиной стало повреждение путей в Воронежской области, сообщили в тг-канале ЮВЖД.

Всего из-за инцидента задерживается движение 21 поезда. В ЮВЖД уточнили, что было открыто движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области. Пассажиры поездов, задерживающихся более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.

Взрыв на путях произошел сегодня, 5 июня, около 9.30 утра по московскому времени на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области. Как сообщает Лента ру, полотно было взорвано, рядом нашли ещё несколько взрывных устройств. В происшествии никто не пострадал.