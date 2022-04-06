Из-за погодных условий городов-побратимов у Петрозаводска стало меньше (ФОТОФАКТ)

Ветер сорвал изображение Выборга с Галереи городов-побратимов Петрозаводска.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел, как в Галерее городов-побратимов Петрозаводска на проспекте Ленина одним изображением стало меньше.

«Выборг упал под натиском ветра», — прокомментировал автор фото.

Ранее сообщалось, что галерее прохудилась крыша и ее обшивают металлочерепицей.

Напомним, Галерея городов-побратимов Петрозаводска была открыта накануне 100 Республики Карелия в 28 декабря 2019 года. Автором проекта стал архитектор Евгений Таев.

Стоимость работ составила 6 миллионов 517 тысяч рублей. Средства были выделены Петрозаводску из бюджета республики в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

Петрозаводск развивает побратимские связи с 12 городами из 10 стран мира. Кроме того, у города есть 5 российских партнеров.

Ранее в галерее были представлены восемь побратимов: Умео (Швеция), Ла-Рошель (Франция), Дулут (США), Нойбранденбург и Тюбинген (Германия), Варкаус и Йоэнсуу (Финляндия), Мо-и-Рана (Норвегия).

Теперь добавились фотографии Алитуса (Литва), Эчмиадзина (Армения), Нарвы (Эстония), Бреста (Беларусь) и пяти российских партнеров: Феодосии, Выборга, Великого Новгорода, Ярославля и Кировского района Санкт-Петербурга.