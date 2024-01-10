Из-за потопа возле здания суда часть домов в Питкяранте осталась без воды

Коммунальная авария произошла на одной из дорог приладожского города.

По сообщению властей Питкярантского района, 11 января, с 13.00 примерно на один час отключили водоснабжение в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Титова, а также в доме №28 по Привокзальной улице и в здании суда.



Причина - прорыв водопровода на центральной автодороге возле здания суда.



Напомним, ранее в Лахденпохском районе Карелии несколько поселков вновь остались без электричества.