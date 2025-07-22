Из-за пожаров запрещено посещение нескольких природоохранных территорий в Карелии

В Водлозерском парке введен запрет на посещение.

Сухие грозы стали причиной лесных пожаров в Водлозерском парке, сообщили в паблике ОППТ.

В Илекском лесничестве Водлозерского национального парка (Архангельская область) зафиксировано два лесных пожара, возникших в результате сухих гроз, прошедших над территорией 27–28 июля.

Сухие грозы представляют особую опасность для лесных массивов. Молнии, ударяя в деревья без сопутствующих осадков, вызывают мгновенное возгорание. Характерно, что такие пожары обычно проявляются через 2-3 дня после грозового фронта, рассказали в парке. На данный момент один пожар на площади 80 гектаров локализован совместными усилиями специалистов Единого лесопожарного центра и инспекторов Онежского филиала Водлозерского парка.

— Даже локализованный пожар остается опасным, — предупреждает Надежда Гейтман, заместитель директора по охране территории. — Сейчас важнейшая задача — не допустить распространения огня и полностью ликвидировать возгорание». Работы по тушению второго пожара продолжаются — они осложнены труднодоступностью территории.

В Водлозерском парке введен усиленный режим мониторинга пожароопасной обстановки, задействована дополнительная техника и персонал, установлен временный запрет на посещение ООПТ.

Запрещено и любое посещение территории национального парка «Воттоваара» туристами. Напомним, с 30 июля введен режим ЧС в лесах, а также запрет посещения лесов в Муезерском и Лоухском районах.