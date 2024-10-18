Из-за ремонта сетей коммунальщики в понедельник отключат воду в одном из городов Карелии

Власти Сегежи предупредили об отключении водоснабжения в городе 21 октября.

В официальном паблике Сегежского округа сообщили о предстоящем отключении воды в ряде домов города.



Холодное водоснабжение отключат в понедельник, 21 октября, в домах №№ 8, 10, 12а на ул. Маяковского.

Воды не будет с 10.00 до 16.00. В это время будут проводиться аварийно-восстановительные работы на централизованных сетях холодного водоснабжения в доме № 12а на ул. Маяковского.



«Приносим извинения за неудобства!» — написали в сети власти округа.