Из-за сгоревшего трансформатора в Лахденпохье отключили электричество

Без света остались улицы Лахденнпохьи и второй городок.
Об отключении электричества сообщили местные власти со ссылкой на ЕДДС Лахденпохского района.
В связи со сгоревшим трансформатором частично или полностью отключено энергоснабжение ряда улиц в Лахденпохье.
Так, электроснабжение отключили на улицах Ленина, Каменистая, Пионерская, Луговая, Загородная, К. Маркса, Полевая, Садовая, Холмистая, Советская, Спортивная и других. Без света также остался второй городок.
Энергетики приступили к устранению аварии.
Специалисты планируют устранить проблему в течение двух часов, сообщили в официальном паблике района.
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