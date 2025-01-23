Из-за сгоревшего трансформатора в Лахденпохье отключили электричество

Без света остались улицы Лахденнпохьи и второй городок.

Об отключении электричества сообщили местные власти со ссылкой на ЕДДС Лахденпохского района.



В связи со сгоревшим трансформатором частично или полностью отключено энергоснабжение ряда улиц в Лахденпохье.

Так, электроснабжение отключили на улицах Ленина, Каменистая, Пионерская, Луговая, Загородная, К. Маркса, Полевая, Садовая, Холмистая, Советская, Спортивная и других. Без света также остался второй городок.



Энергетики приступили к устранению аварии.

Специалисты планируют устранить проблему в течение двух часов, сообщили в официальном паблике района.