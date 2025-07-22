Из-за сухих гроз Лоухский район оказался во власти лесных пожаров

Прямо сейчас на территории округа действуют 4 очага возгорания.

В Лоухском районе продолжается борьба с лесными пожарами — по данным на 9:00 1 августа там зафиксированы 4 очага возгорания, один из которых локализован. Причиной возникновения и распространения пламени стали сухие грозы, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков.

— В целях оперативности устранения угроз привлечены дополнительные силы и ресурсы территориальных подразделений РСЧС, — рассказал он.

Запрет на посещение лесов также действует на территории Муезерского района, где по-прежнему сохраняется пожароопасная обстановка.

Ранее стало известно, что в Лоухском районе ввели режим ЧС. Для борьбы с огнём в Карелию были направлены дополнительные силы Федеральной Авиалесоохраны. Кроме того, сегодня в республику прибывает группа десантников-пожарных из Марий-Эл.