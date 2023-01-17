Из-за вспышки ОРВИ и гриппа на карантин закрыли классы в трех школах Карелии

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты три класса в трех школах Карелии.

За минувшие семь дней в республике специалисты выявили 6 329 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 11,6%. Болеют люди 15 лет и старше.

В Петрозаводске за неделю зарегистрированы 2 953 случая ОРВИ и гриппа. Этот показатель ниже эпидпорога на 29,8%.



За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыли три класса в трех школах, а также четыре группы в четырех детских садах нашего региона.

С диагнозом ОРВИ за прошедшие семь дней госпитализированы 18 человек (на предыдущей неделе - 60 человек), сообщили в ведомстве.