Из-за затопления города глава Петрозаводска по-срочному собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям

В связи с участившимися авариями на сетях водоснабжения в городе Владимир Любарский инициировал внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в городе участились аварии на сетях водоснабжения: в выходные затопило улицу Красную, минувшей ночью — Ключевское шоссе.

«В этой связи инициировал внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей „ПКС-Водоканал“, надзорных органов и депутатов Петросовета. Считаю, что необходимо не только проанализировать причины произошедших аварий, но и оценить слаженность действий всех служб при реагировании на такие ситуации и при устранении последствий», — сказал Любарский.

Заседание комиссии, по словам Владимира Любарского, будет транслироваться онлайн.