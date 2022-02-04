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Из-за затопления города глава Петрозаводска по-срочному собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям

Новости. Общество
14:23, 09 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В связи с участившимися авариями на сетях водоснабжения в городе Владимир Любарский инициировал внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в городе участились аварии на сетях водоснабжения: в выходные затопило улицу Красную, минувшей ночью — Ключевское шоссе.

«В этой связи инициировал внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей „ПКС-Водоканал“, надзорных органов и депутатов Петросовета. Считаю, что необходимо не только проанализировать причины произошедших аварий, но и оценить слаженность действий всех служб при реагировании на такие ситуации и при устранении последствий», — сказал Любарский.

Заседание комиссии, по словам Владимира Любарского, будет транслироваться онлайн.

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Комментарии

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Васья
2022-02-09 15:09:07
Может на комиссии и об отставке своей объявит , раз организовать работу в городе не может .
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